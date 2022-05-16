Саммит ОДКБ и переговоры с Путиным. Лукашенко находится в Москве с рабочим визитом

Новости Беларуси. Александр Лукашенко – с рабочим визитом в Москве. Белорусский борт № 1 утром 16 мая приземлился в аэропорту Внуково-2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти минуты проходит саммит ОДКБ, в котором принимает участие и наш Президент. Встреча лидеров приурочена к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации. Планируется, что главы государств обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы.