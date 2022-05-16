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Саммит ОДКБ и переговоры с Путиным. Лукашенко находится в Москве с рабочим визитом

16 мая 2022 10:25
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко – с рабочим визитом в Москве. Белорусский борт № 1 утром 16 мая приземлился в аэропорту Внуково-2, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саммит ОДКБ и переговоры с Путиным. Лукашенко находится в Москве с рабочим визитом-1

В эти минуты проходит саммит ОДКБ, в котором принимает участие и наш Президент. Встреча лидеров приурочена к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации. Планируется, что главы государств обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы.

Саммит ОДКБ и переговоры с Путиным. Лукашенко находится в Москве с рабочим визитом-4

Ожидается, что лидеры ОДКБ примут совместное заявление в связи с юбилейными датами и решение о награждении участников миротворческой операции в Казахстане.

После саммита у Александра Лукашенко запланированы двусторонние переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Одной из главных тем беседы станут вопросы развития кооперации и совместная работа над импортозамещением.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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