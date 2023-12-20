Крупнейшее информационное агентство БелТА отмечает 105-летний юбилей. Это один из самых авторитетных источников оперативной информации в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежедневно на интернет-сайт агентства публикуется несколько сотен сообщений о важнейших событиях в Беларуси и за рубежом.

На пространстве СНГ БелТА– лидер по цитируемости в СМИ. Что говорит о высоком доверии к материалам журналистов. Как средство массовой информации работает по многим профилям. В структуре информагентства интернет-портал, пресс-центр, издательство, газета и журналы, развивается Youtube-канал и присутствие в соцсетях. В честь юбилейной даты во Дворце Республики состоялось торжественное мероприятие, где заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий зачитал поздравительный адрес коллективу от Александра Лукашенко. Кстати, накануне стало известно о присуждении агентству спецпремии Президента. Ну а сегодня, 20 декабря, заслуженные награды за оперативную работу и достоверную информацию вручили лучшим сотрудникам БелТА.

Ирина Акулович, генеральный директор БелТА:

Мы храним традиции, которые были заложены людьми, которые свою жизнь отдали на то, чтобы работать на государство. БелТА была, будет и останется всегда самым оперативным и достоверным источником информации. Такова основная суть информационного агентства. И наша задача – этому всему соответствовать. Мы пишем историю нашей страны. Мы пишем ее в фотографиях, сейчас очень активно в видео, пишем в статьях, заметках, лонгридах. И так же, как и вы, очень переживаем за то, что происходит в нашей стране. Я люблю повторять то, что говорил Президент: что каждый на своем рабочем месте, должен все для того, чтобы наша страна оставалась независимой.