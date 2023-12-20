Прямой эфир

Генеральная прокуратура приняла участие в проекте «Наши дети»

20 декабря 2023 14:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Теплая атмосфера 20 декабря царила в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Первомайского района Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генеральная прокуратура приняла участие в проекте «Наши дети»-1

Там сформированы четыре класса для детей с особенностями развития. Для них как ни для кого другого важно чудо. В роли волшебников сегодня выступили сотрудники Генеральной прокуратуры, представители местной власти. Они поздравили детей и их родителей, педагогов с наступающими Новым годом и Рождеством.

Генеральная прокуратура приняла участие в проекте «Наши дети»-4

Кристина Горбачева:
Очень благодарны нашему педагогическому составу. Очень внимательные, отзывчивые, добрые, всегда приходят на помощь.

Генеральная прокуратура приняла участие в проекте «Наши дети»-7

Наталья Марковка, директор Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Первомайского района Минска:
У нас в стране делается все, чтобы каждый ребенок был защищен, получил образование и развитие и понимал, что его любят, холят, лелеют и заботятся.

Генеральная прокуратура приняла участие в проекте «Наши дети»-10

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:
В целом по стране 60 подобных специализированных центров находятся под нашей опекой. И наша задача сегодня – работать и создавать условия не только накануне праздников, но и постоянно в течение года. Поэтому фактически сегодня подводим итоги нашей совместной работы. С педагогами, с теми, кто работает с детками в таких непростых условиях.

Генеральная прокуратура приняла участие в проекте «Наши дети»-13

Благотворительный проект «Наши дети» объединяет тысячи детских сердец и дарит им веру в то, что чудеса случаются.

# Благотворительная акция # общество # Андрей Швед

Другие новости рубрики

Все новости
Как правильно и безопасно выходить на лёд зимой?
20 декабря 2023 14:17

Как правильно и безопасно выходить на лёд зимой?

Почему тюбинг гораздо опаснее санок – рассказал травматолог-ортопед
20 декабря 2023 14:10

Почему тюбинг гораздо опаснее санок – рассказал травматолог-ортопед

Наталья Кочанова посетила школу-интернат в Ждановичах
20 декабря 2023 14:04

Наталья Кочанова посетила школу-интернат в Ждановичах