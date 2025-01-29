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Белстат: за последние 30 лет зарплата белорусов увеличилась более чем в 13 раз

29 января 2025 10:40
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Рост реальных доходов и обеспеченности граждан жильем. В национальном статистическом комитете рассказали, как изменился уровень жизни белорусов за последние 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белстат: за последние 30 лет зарплата белорусов увеличилась более чем в 13 раз-2

Так, реальная заработная плата за этот период увеличилась более чем в 13 раз. Пенсия – почти в 16. Значительно снизилось количество малообеспеченных. В 1995 году каждый третий белорус относился к данной категории. Сегодня этот показатель – на уровне 3,5 %. Это говорит о том, что крайней черты бедности в Беларуси фактически нет. Наличие автомобиля также перестало быть роскошью для наших жителей. В настоящее время каждый третий является собственником легкового транспорта, в то время как 30 лет назад автовладельцем был только каждый 12-й.

Белстат: за последние 30 лет зарплата белорусов увеличилась более чем в 13 раз-4

Елена Палковская, начальник главного управления комплексных информационно-аналитических работ Белстата:
Созданию комфортных условий для проживания наших граждан всегда уделялось огромное внимание. За период с 1994 года в стране построено более 127 миллионов квадратных метров жилья. Сегодня на одного человека приходится 29,9 квадратных метров общей площади. Это более чем на 10 квадратных метров больше, чем было в 1994 году. По обеспеченности населения жильем на одного человека наша страна является одним из лидеров среди стран СНГ.

Все эти показатели – результат грамотной и взвешенной политики, проводимой главой государства на протяжении последних 30 лет, в основе которой всегда был и остается человек.

# Зарплаты в Беларуси # Государственная социальная политика

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