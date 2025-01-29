Что изменилось на рынке такси после введения реестра перевозок пассажиров? Рассказал Дмитрий Куликовский

Система – основа порядка. В прошлом году в Беларуси начал работу государственный информационный ресурс – реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Как изменился этот рынок? Узнали у гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Дмитрий Куликовский, заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь. Юрий Царев, ведущий:

Для чего создавался этот реестр перевозок пассажиров?

Дмитрий Куликовский, заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Ранее количество выявленных нарушений на одно транспортное средство было незначительным. Но в последние годы мы фиксируем увеличение количества этих нарушений в 30 раз, в том числе нарушений, которые создают угрозы безопасности дорожного движения. Кроме того, стало увеличиваться количество неплательщиков налогов. Безусловно, больше преимуществ получил пассажир. Сегодня пассажиры имеют возможность посмотреть в реестр, законно ли осуществляется его перевозка, находится ли автомобильный перевозчик, который его перевозит, в этом реестре. Автомобильный перевозчик также получил определенные плюсы. Равные условия – это и есть добросовестная конкуренция. Юлия Самусенко, ведущая:

Уже удалось все отрегулировать или процесс продолжается?