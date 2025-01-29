Что изменилось на рынке такси после введения реестра перевозок пассажиров? Рассказал Дмитрий Куликовский
Система – основа порядка. В прошлом году в Беларуси начал работу государственный информационный ресурс – реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Как изменился этот рынок? Узнали у гостя программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии – Дмитрий Куликовский, заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.
Юрий Царев, ведущий:
Для чего создавался этот реестр перевозок пассажиров?
Дмитрий Куликовский, заместитель начальника транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Ранее количество выявленных нарушений на одно транспортное средство было незначительным. Но в последние годы мы фиксируем увеличение количества этих нарушений в 30 раз, в том числе нарушений, которые создают угрозы безопасности дорожного движения. Кроме того, стало увеличиваться количество неплательщиков налогов.
Безусловно, больше преимуществ получил пассажир. Сегодня пассажиры имеют возможность посмотреть в реестр, законно ли осуществляется его перевозка, находится ли автомобильный перевозчик, который его перевозит, в этом реестре. Автомобильный перевозчик также получил определенные плюсы. Равные условия – это и есть добросовестная конкуренция.
Юлия Самусенко, ведущая:
Уже удалось все отрегулировать или процесс продолжается?
Дмитрий Куликовский:
Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении начал работу еще в августе прошлого года. Некоторые перевозчики заняли выжидательную позицию в надежде на то, что что-то поменяется, реестр отменят. Когда поняли, что никаких изменений не будет, реестру быть, начали массово включать сведения в реестр. Ряд недобросовестных перевозчиков пытался раскачать ситуацию – преподносили общественности, что из-за этих новшеств невозможно включать сведения в реестр о транспортных средствах, о водителях, что впоследствии это приводило к нехватке водителей, транспортных средств и росту цен. Это не соответствует действительности!
Сейчас рынок стабилизировался. Мы прекрасно видим, что нормы указа на это не повлияли, несмотря на то, что ряд автомобильных перевозчиков, диспетчеров кратковременно завысили цены. Кроме того, мы мониторили эту ситуацию по стране и обратили внимание, что по некоторым регионам цены даже упали.
После введения реестра основная масса автомобильных перевозчиков вышла из тени. Соответственно, сократилось количество нарушений. Подробности в видео.