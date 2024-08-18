Белстат: в июле отмечалось снижение цен на овощи, обувь, автомобили, телевизоры и медуслуги

О первых итогах работы экономики за июль 2024 года рассказала глава Национального статистического комитета Инна Медведева в интервью программе «Неделя» на СТВ.

Так, за прошедшие 7 месяцев промышленность продемонстрировала рост в сопоставимых ценах на 7,5 %. При этом запасы готовой продукции снизились и составили 61,5 % среднемесячного объема производства. «Это очень хороший уровень», – отметила Инна Медведева.

«С учетом погодных условий, а также раннего сбора урожая валовая продукция сельского хозяйства превысила 18 %. Инфляция составила 0,03 %. Понятно, что особое влияние на инфляцию оказала сезонность. Это овощи, которые выращены уже в Республике Беларусь. Плюс снижение цен отмечалось на обувь, легковые автомобили, телевизоры, а также медицинские услуги», – добавила глава Белстата.