О состоянии экономики Беларуси и новой переписи населения – поговорили с главой Белстата

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси: Влияние статистических показателей отслеживается и осуществляется напрямую. То есть при представлении данных по развитию любой сферы, будь то промышленность, будь то сельское хозяйство, будь то регулирование цен, необходимы данные для того, чтобы принять решение, как регулировать, где есть проблемные вопросы, как их устранять. Соответственно, наши данные являются фундаментом для того, чтобы улучшать не просто работу конкретных предприятий, но и непосредственно улучшать жизнь наших людей в каждом регионе. То есть мы представляем данные выборочных обследований домашних хозяйств, по изучению жизни, изучению занятости населения, которые позволяют принимать решения на социальном уровне.

Промпроизводство в Беларуси за 7 месяцев выросло на 7,5%

Инна Медведева: Получены первые итоги работы экономики за июль 2024 года. За прошедшие 7 месяцев промышленность продемонстрировала рост в сопоставимых ценах на 7,5 %. При этом запасы готовой продукции снизились и составили 61,5 % среднемесячного объема производства. Это очень хороший уровень. С учетом погодных условий, а также раннего сбора урожая валовая продукция сельского хозяйства превысила 18 %. Инфляция составила 0,03 %. Понятно, что особое влияние на инфляцию оказала сезонность. Это овощи, которые выращены уже в Республике Беларусь. Плюс снижение цен отмечалось на обувь, легковые автомобили, телевизоры, а также медицинские услуги. Что надо сказать, конечно, и о сбалансированности развития экономики. Сальдо внешнеторговое сложилось положительное в размере 100 миллионов долларов. Экспорт вырос, что говорит о том, что белорусская продукция востребована на внешних рынках.

Следующая перепись населения пройдет в 2029 году

Инна Медведева: Республика Беларусь уже за большой период сохраняет движение десятилетнее, как было заложено в законе о переписи населения главой государства. Естественно, мы предполагаем, что следующая перепись пройдет в 2029 году. Ну и, конечно же, мы сегодня работаем и весь мир над тем, какие технологии будут использоваться при ее проведении, какие административные источники данных необходимо будет использовать и подключать для того, чтобы упростить населению заполнение переписных листов при проведении переписи.

О взаимодействии Белстата с российскими коллегами

Инна Медведева:

Мы выполнили в рамках соответствующей союзной программы все пункты и мероприятия. Эти мероприятия касались гармонизации используемой методологии в статистике. Естественно, мы продолжаем эту работу, и сегодня эта работа идет в рамках дорожных карт, которые есть. Ну и, конечно же, у нас очень давно существует Статсовет Россия – Беларусь. В этом году мы его проводили у наших коллег в Смоленске, как раз и обсуждали, как мы осуществляли работу по новациям, а также как мы провели работу по союзной программе и заложили основы для движения по тем планам мероприятий, которые необходимы в рамках принятых декретов главами государств по развитию Союзного государства.

Татьяна Сидоренко:

Каков сегодня кадровый состав статистической службы? Как проходит распределение молодых специалистов? Востребована ли эта служба?

Инна Медведева:

Органы государственной статистики Республики Беларусь всегда рады, когда приходят молодые специалисты. У нас есть базовая кафедра в Белорусском государственном экономическом университете. Это кафедра статистики. И мы забираем уже третий год весь поток, который готовит эта кафедра. Конечно же, мы с удовольствием принимаем детей, которые готовят БГУИР и БГУ. То есть это и программисты, и географы, которые работают с нами над гис-технологиями и осовремениванием тех стандартных продуктов, которые использует Белстат.