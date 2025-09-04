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Белстат: уровень насилия в отношении женщин в нашей стране – один из самых низких

04 сентября 2025 13:40
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Каково положение белорусских женщин в семье? Итоги масштабного обследования представил Национальный статистический комитет. В нашей стране принимается максимум усилий, чтобы культура отношения к женщине повышалась, и это приносит плоды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белстат: уровень насилия в отношении женщин в нашей стране – один из самых низких-2

В ходе работы был проведен опрос 10,5 тысяч белорусок в возрасте от 18 до 69 лет. Обработав полученную информацию, специалисты сделали вывод, что уровень насилия в отношении женщин в нашей стране – один из самых низких по сравнению с такими же показателями в других государствах. 

Белстат: уровень насилия в отношении женщин в нашей стране – один из самых низких-4

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Это довольно сложное и продолжительное выборочное обследование, но женщины раскрылись. И некоторые женщины о фактах насилия, про которые они не рассказывали никому абсолютно, рассказывали нашим интервьюерам. Что касается результатов, то мы изучали насилие как в продолжении всей жизни, так и за последние 12 месяцев. Необходимо отметить, что принимаемые государством меры дали свой результат. Так, по физическому насилию у нас показатель 0,9 % всех женщин, сексуальному – 0,2 %, по психологическому – 4,9 %.

Стоит отметить, что в европейских странах этот показатель значительно выше. Так, физическому и/или сексуальному насилию со стороны партнера в Литве подвергается более 4 % женщин, 3,5 % – во Франции, в Польше этот показатель – 2,6 %. Кроме того, Белстат изучил и распространенность насилия, совершаемого посредством технологий. По данным агентства «ООН-женщины», практически каждая вторая женщина в мире подвергается такому виду насилия, тогда как в нашей стране подобное случается лишь с каждой 16-й.

# Женщины Беларуси # Инна Медведева # Статистика

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