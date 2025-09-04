«Мисс Беларусь-2025» уже на финишной прямой! Пообщались с хореографом и участницами

Алина Трус, корреспондент:

Участницы «Мисс Беларусь» уже успели за короткое время проявить себя и очаровать зрителей. Но девушки не перестают удивлять. Они репетируют с утра и до вечера каждый день, чтобы снова покорить сердца тысячи людей в финале.

И все это ради заветного титула. Сегодня снова грациозное дефиле. И оно уже гораздо увереннее, чем на первых занятиях. Теперь девушки не просто двигаются летящей походкой, а демонстрируют всю свою красоту. К финалу участницы готовят выходы в национальных костюмах, вечерних платьях и купальниках.

Евгения Чернышова, хореограф-постановщик национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2025»:

У нас кипит работа, мы уже на финишной прямой, достаточно сложные выходы. Девочки уже понимают, что осталось не так много до самого шоу и это огромная ответственность. И именно сейчас, на этом этапе, они настолько включены и они настолько работоспособны, что мы сами удивляемся и уже видим, слава богу, тот результат, на который мы хотели бы выйти. И на сегодня они такие молодцы, они работают, видно, над собой и в гостинице, и на ужине, и на завтраке.

Александра Шапурова, участница национального конкурса красоты «Мисс Беларусь – 2025»:

Отсчет уже идет назад, время уже очень чувствуется, ты начинаешь его больше ценить, еще больше и усерднее заниматься. На самом деле уже начинается такое волнение легкое, поскольку ощущаешь, как все стараются, как все занимаются. Алина Трус:

Расскажите, насколько улучшились ваши навыки в дефиле.

Анна Бычко, участница национального конкурса красоты «Мисс Беларусь – 2025»:

Прошло уже достаточно времени, как мы с девочками репетируем дефиле, хореографию поставили. Все навыки усвоены, все принято, и наши тела уже сосредоточены, собраны, полностью контролируется вся мимика, каждой мышцы. Алина Трус:

Как вы думаете, что вам дает участие в конкурсе?

Александра Гисич, участница национального конкурса красоты «Мисс Беларусь-2025»:

Я здесь приобрела очень хорошего друга. Это моя соседка, мы вместе живем, и чему-то она учит меня, чему-то я учу ее. Поэтому я бы отметила этот факт, что действительно мне повезло здесь с человеком, который около меня.