Белстат: более 80% пользователей доверяют официальной статистической информации

Цифры, которым верят. Белстат подвел итоги анкетирования – более 80 % пользователей доверяют официальной статистике. Это значит – данные, публикуемые государством, воспринимаются обществом как надежный ориентир. Индекс удовлетворенности информацией также превысил 80 %. Для статистиков это не просто показатель – это признание их работы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кто чаще всего обращается к цифрам? Бизнес – почти треть всех пользователей. Государственные органы – четверть. И молодежь – студенты и школьники, которые используют статистику для учебы и исследований. Наибольший интерес вызывает рынок труда – занятость, зарплаты, условия работы. Каждый четвертый заглядывает в статистику раз в год, но есть и те, кто делает это ежедневно.

Белстат подчеркивает, открытость и доступность информации остаются приоритетом. А высокий уровень доверия подтверждает – официальная статистика стала частью жизни общества, инструментом развития и уверенности в будущем.