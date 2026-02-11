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Белстат: более 80% пользователей доверяют официальной статистической информации

11 февраля 2026 06:50
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Цифры, которым верят. Белстат подвел итоги анкетирования – более 80 % пользователей доверяют официальной статистике. Это значит – данные, публикуемые государством, воспринимаются обществом как надежный ориентир. Индекс удовлетворенности информацией также превысил 80 %. Для статистиков это не просто показатель – это признание их работы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белстат: более 80% пользователей доверяют официальной статистической информации-2

Кто чаще всего обращается к цифрам? Бизнес – почти треть всех пользователей. Государственные органы – четверть. И молодежь – студенты и школьники, которые используют статистику для учебы и исследований. Наибольший интерес вызывает рынок труда – занятость, зарплаты, условия работы. Каждый четвертый заглядывает в статистику раз в год, но есть и те, кто делает это ежедневно.

Белстат подчеркивает, открытость и доступность информации остаются приоритетом. А высокий уровень доверия подтверждает – официальная статистика стала частью жизни общества, инструментом развития и уверенности в будущем.

# Социологический опрос # Опрос

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