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Белорусы выиграли три медали на ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Казахстане

04 сентября 2021 19:20
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Новости Беларуси. У Беларуси – золото и два серебра на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, который проходит в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусы выиграли три медали на ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Казахстане-1

В очередной соревновательный день нашим спортсменам снова не было равных. Среди участников как спасатели-мужчины, так и женщины. В субботу, 4 сентября, главным испытанием стала «Пожарная эстафета». 

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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