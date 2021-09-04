Белорусы выиграли три медали на ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Казахстане

Новости Беларуси. У Беларуси – золото и два серебра на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, который проходит в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. У Беларуси – золото и два серебра на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту, который проходит в Казахстане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В очередной соревновательный день нашим спортсменам снова не было равных. Среди участников как спасатели-мужчины, так и женщины. В субботу, 4 сентября, главным испытанием стала «Пожарная эстафета».