Белорусы вместе со всем миром отключат 28 марта свет на час

Новости Беларуси. 28 марта каждый белорус сможет присоединиться к международной акции «Час Земли». Для этого достаточно на 60 минут выключить свет и все электроприборы в своих квартирах. Стартует масштабный экологический флешмоб в 20.30 и продлится, соответственно, до 21.30.

Во многих городах на час погаснет подсветка зданий. В Минске это коснется проспекта Независимости и Победителей, Национальной библиотеки и многих столичных вузов.

К акции «Час Земли» присоединятся также жители 7 тысяч городов 150 стран. Она проходит 9-ый раз и уже превратилась в крупнейшее мировое событие. Так, в 2014 году в ней поучаствовали более 2 миллиардов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.