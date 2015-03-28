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Директор Воложинского районного КБО: Я заставляю - не сидите на приемном пункте, идите к населению, узнайте, что им надо

28 марта 2015 12:21
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Новости Беларуси. Комбинаты бытового обслуживания населения расширяют спектр услуг и переходят на качественно новый уровень. Это предусмотрено 135-м указом президента, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Организации будут давать в аренду сельскохозяйственную технику, при необходимости помогать сельчанам во время сева и сбора урожая. В скором времени планируется ввести рейтинговую систему, согласно которой населению предлагают оценивать качество деятельности служб.

В Воложинском районе сотрудники дома быта уже оказывают услуги, востребованные людьми.

Леонид Окопчик, директор Воложинского районного комбината бытового обслуживания населения:
У нас 11 комплексных приемных пунктов на селе. У нас , наверное, самый большой по Минской области объем бытовых услуг на селе: на одно КПП - 19,3 млн. Я не то что прошу, я заставляю, чтобы был подворный обход: не сидите на приемном пункте, а идите к населению, узнайте, что им надо. И люди благодарны этому.

 

# общество # Бытовое обслуживание населения # Леонид Окопчик

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