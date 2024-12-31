Хотели научиться битбоксу? Профессионал дал советы, с которыми справится каждый

Как интересно и современно поздравить с Новым годом? Есть вариант.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Илья Данильчик, битбоксер.
Как интересно и современно поздравить с Новым годом? Есть вариант.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Илья Данильчик, битбоксер.
Илья Данильчик, битбоксер:
Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим 2025 уже годом. Желаю вам всего самого наилучшего, самых позитивных эмоций, самых крутых вибраций, чтобы все у вас было четко. Всегда следуйте ритму, все будет круто!
Подробности в видео.