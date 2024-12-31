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Хотели научиться битбоксу? Профессионал дал советы, с которыми справится каждый

31 декабря 2024 11:01
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Как интересно и современно поздравить с Новым годом? Есть вариант.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Илья Данильчик, битбоксер.

Хотели научиться битбоксу? Профессионал дал советы, с которыми справится каждый-2

Илья Данильчик, битбоксер:
Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим 2025 уже годом. Желаю вам всего самого наилучшего, самых позитивных эмоций, самых крутых вибраций, чтобы все у вас было четко. Всегда следуйте ритму, все будет круто!

Подробности в видео.

# Новый год # Юрий Царёв # Александр Меженный

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