В новогоднюю ночь в Минске будут работать 20 тематических площадок
С каждым часом Новый год все ближе. Встречать любимый праздник взрослых и детей Беларусь будет как всегда шумно и весело. По всей стране развернутся сотни локаций для массовых гуляний. Только в Минске встречать гостей готовы 20 атмосферных площадок – они будут работать во всех районах города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но главной точкой притяжения белорусов, которые любят отмечать праздник в большой веселой компании, традиционно станет площадка у Дворца спорта.
В половине первого ночи здесь начнется Снежный музыкальный фестиваль. Зажигать настроение новогодними и рождественскими хитами на сцене будут творческие коллективы и популярные белорусские исполнители. Не будет недостатка и в угощениях. Участники ярмарки «Калядны кiрмаш» предложат попробовать не только традиционные белорусские блюда, но и деликатесы со всего света. Сияющая огнями елка, праздничные инсталляции, музыка, танцы и море позитива – новогодняя программа продлится до четырех утра. На Новогоднее ночное гулянье позовет минчан и площадка у «Чижовка-Арены», с часу до трех праздничная программа развернется у Национальной библиотеки. «Новогодний огонек» встретит гостей на площадке возле Ледового дворца.
К слову, минчане могут не волноваться о том, как добраться под утром домой. Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет ходить до пяти утра. Правда, интервал движения составит от 15 минут до часа. Поэтому лучше заранее свериться с расписанием. А вот метро будет работать до 4:00 утра, за исключением станций «Октябрьская», «Купаловская» и «Немига», они будут открыты до 4:15.