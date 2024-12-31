В новогоднюю ночь в Минске будут работать 20 тематических площадок

С каждым часом Новый год все ближе. Встречать любимый праздник взрослых и детей Беларусь будет как всегда шумно и весело. По всей стране развернутся сотни локаций для массовых гуляний. Только в Минске встречать гостей готовы 20 атмосферных площадок – они будут работать во всех районах города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но главной точкой притяжения белорусов, которые любят отмечать праздник в большой веселой компании, традиционно станет площадка у Дворца спорта.

В половине первого ночи здесь начнется Снежный музыкальный фестиваль. Зажигать настроение новогодними и рождественскими хитами на сцене будут творческие коллективы и популярные белорусские исполнители. Не будет недостатка и в угощениях. Участники ярмарки «Калядны кiрмаш» предложат попробовать не только традиционные белорусские блюда, но и деликатесы со всего света. Сияющая огнями елка, праздничные инсталляции, музыка, танцы и море позитива – новогодняя программа продлится до четырех утра. На Новогоднее ночное гулянье позовет минчан и площадка у «Чижовка-Арены», с часу до трех праздничная программа развернется у Национальной библиотеки. «Новогодний огонек» встретит гостей на площадке возле Ледового дворца.