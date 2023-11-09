Как приготовить мак энд чиз? Шеф-повар поделился простым и вкусным рецептом

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим мак энд чиз. Макароны с сыром готовил каждый, но это блюдо имеет более насыщенный сырный вкус. Нам понадобится два вида сыра – моцарелла и твердый сыр, молоко, мускатный орех, сливочное масло, мука, полые макароны и майонез.

Натираем два вида сыра и смешиваем.

Подсаливаем кипящую воду, добавляем туда макароны. Так как блюдо будет запекаться, варим макароны аль денте.

Готовим соус бешамель. Понадобится 50 граммов сливочного масла и 50 граммов муки. Растапливаем масло на среднем огне, чтобы оно не горело, добавляем муку и обжариваем минут семь. При приготовлении соуса бешамель важно хорошо обжарить муку, чтобы она стала кремового цвета и появился ореховый аромат. Соус бешамель – база многих блюд французской кухни. Главное при приготовлении соуса – не спалить муку и сливочное масло, поэтому надо его помешивать и не сильно разогревать масло.

Добавляем 400 миллилитров молока и перемешиваем. Перемешиваем венчиком до однородной массы, чтобы не образовалось комков. Доводим до кипения, добавляем соль и перец. Варим бешамель после закипания две минуты. Соус должен загустеть.

Промоем макароны. Мы используем полые макароны, чтобы соус максимально пропитал их изнутри. Добавляем бешамель, сыр и перемешиваем. Осталось добавить еще один ингредиент.

Майонез – один из самых популярных и универсальных соусов. Очень важно, чтобы он был не только вкусным, но и качественным. Майонез провансаль «Городской» торговой марки «Золотая капля» густой, нежный, натуральный. В составе – яичный желток и растительное масло высшего качества. Майонез можно использовать в качестве заправки к салатам, приправы для горячих и холодных блюд.

Добавляем майонез для нежности и пикантности нашего блюда. И немного трав Прованса. Перемешиваем и выкладываем макароны в форму для выпекания.