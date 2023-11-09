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Почему важен опыт святого Николая Японского для белорусов? Поговорили с архиепископом Владикавказским и Аланским

09 ноября 2023 12:18
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В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с преосвященным Герасимом (Швецовым), архиепископом Владикавказским и Аланским.

Почему важен опыт святого Николая Японского? Как японцы восприняли православие? Какую роль в его судьбе и миссии сыграл выходец с белорусских земель, дипломат Иосиф Гошкевич? Об этом и не только поговорили с преосвященным Герасимом.

Архиепископ Владикавказский и Аланский Герасим 14 лет провел в Японии, нес там служение, привез в Минск издание трудов святого равноапостольного Николая Японского.

Почему важен опыт святого Николая Японского для белорусов? Поговорили с архиепископом Владикавказским и Аланским-1

Преосвященный Герасим (Швецов), архиепископ Владикавказский и Аланский:
Святой Николай интересен нам как человек, миссионерский опыт которого очень востребован в наше время. Не будет ошибкой назвать его опыт наиболее удачным в истории Русской православной церкви. Его трудами была создана автономная православная японская церковь. Богослужение там совершается на японском языке, храмы строили японские архитекторы. Все это удалось сделать одному человеку.

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# Религия # общество # Олег Лепешенков # Фотофакт

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