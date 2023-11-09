Почему важен опыт святого Николая Японского для белорусов? Поговорили с архиепископом Владикавказским и Аланским

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с преосвященным Герасимом (Швецовым), архиепископом Владикавказским и Аланским.
Почему важен опыт святого Николая Японского? Как японцы восприняли православие? Какую роль в его судьбе и миссии сыграл выходец с белорусских земель, дипломат Иосиф Гошкевич? Об этом и не только поговорили с преосвященным Герасимом.
Архиепископ Владикавказский и Аланский Герасим 14 лет провел в Японии, нес там служение, привез в Минск издание трудов святого равноапостольного Николая Японского.