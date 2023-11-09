Почему важен опыт святого Николая Японского для белорусов? Поговорили с архиепископом Владикавказским и Аланским

Почему важен опыт святого Николая Японского? Как японцы восприняли православие? Какую роль в его судьбе и миссии сыграл выходец с белорусских земель, дипломат Иосиф Гошкевич? Об этом и не только поговорили с преосвященным Герасимом.

Преосвященный Герасим (Швецов), архиепископ Владикавказский и Аланский:

Святой Николай интересен нам как человек, миссионерский опыт которого очень востребован в наше время. Не будет ошибкой назвать его опыт наиболее удачным в истории Русской православной церкви. Его трудами была создана автономная православная японская церковь. Богослужение там совершается на японском языке, храмы строили японские архитекторы. Все это удалось сделать одному человеку.