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Союзные парламентарии в Минске обсудили формирование единого инфополя Беларуси и России

09 ноября 2023 13:38
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Нарастающие угрозы и вызовы в адрес Союзного государства, в том числе в информационном пространстве, требуют оперативных решений. О совместных подходах в борьбе с развязанной медиавойной говорили 9 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Союзные парламентарии в Минске обсудили формирование единого инфополя Беларуси и России-1

На заседании профильной Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России пришли к выводу, что следует актуализировать план мероприятий по формированию единого информационного поля. Сейчас идет активная работа со всеми государственными СМИ для укрепления взаимодействия между редакциями. На встрече парламентарии также обсудили вопросы создания единого рынка связи и исполнения бюджета за 2023 год.

# Союзное государство # общество # Фотофакт

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