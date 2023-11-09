Союзные парламентарии в Минске обсудили формирование единого инфополя Беларуси и России

Нарастающие угрозы и вызовы в адрес Союзного государства, в том числе в информационном пространстве, требуют оперативных решений. О совместных подходах в борьбе с развязанной медиавойной говорили 9 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заседании профильной Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России пришли к выводу, что следует актуализировать план мероприятий по формированию единого информационного поля. Сейчас идет активная работа со всеми государственными СМИ для укрепления взаимодействия между редакциями. На встрече парламентарии также обсудили вопросы создания единого рынка связи и исполнения бюджета за 2023 год.