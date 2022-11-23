Белорусы смогут перевозить нефтепродукты не только через северные морские порты России

Новости Беларуси. Депутаты ратифицировали протокол к соглашению о перевалке нефтепродуктов через морские порты России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня проходит заседание девятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва.

Принятие документа позволит использовать для перевозки нефтепродуктов не только северные, но и другие порты России. Соглашением обеспечиваются гарантированные по количеству и номенклатуре объемы перевалки грузов в портах на весь 2023 год. Беларусь продолжает поиски новых маршрутов для продвижения своих товаров на экспорт, столкнувшись с нарушением привычных цепочек поставок из-за санкций Запада.