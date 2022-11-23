Лукашенко направился в Армению – там он примет участие в саммите ОДКБ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Армению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Ереване белорусский лидер 23 ноября примет участие в саммите ОДКБ.

Переговоры Совета коллективной безопасности пройдут в узком и расширенном составах. Ожидается, что лидеры стран обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности, подведут итоги работы организации. Примечательно, что в 2023 году Беларусь будет председателем ОДКБ.