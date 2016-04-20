Белорусы смогут находиться в Эстонии до 30 дней без регистрации

Новости Беларуси. Беларусь и Эстония подписали соглашение о порядке въезда и пребывания. Гражданам двух стран предоставляется возможность находиться на территории другого государства до 30 дней без регистрации. В белорусской столице в эти дни находится эстонская делегация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наиболее плодотворным направлением сотрудничества двух государств является торгово-экономический диалог. В общем объеме белорусского экспорта более 60% занимают нефтепродукты. Также мы поставляем тракторы, грузовые автомобили и льняные ткани. Развито между странами и инвестиционное сотрудничество. Помочь активизировать контакты поможет подписанное соглашение.

Александр Михневич, первый заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

В 2011 году у нас товарооборот был почти 700 миллионов долларов. Мы сейчас анализировали, что сейчас надо делать, чтобы к этим цифрам вернуться. Там, конечно, были объективные причины. Мы сейчас подписали соглашение, которое будет способствовать контактам между людьми. Мы бы хотели видеть большие эстонских людей у нас в стране.

Вайно Рейнарт, вице-канцлер по вопросам внешней экономики и партнерских связей Министерства иностранных дел Эстонской Республики:

Мы выступаем за сближение людей, за сближение бизнес-сообщества. Правительства двух стран могут способствовать развитию бизнеса, создавать для него новые условия. Но это должен быть бизнес, который будет содействовать сближению наших народов и стран.