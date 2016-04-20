Индустриальный Интернет предлагают внедрять белорусским предприятиям

Новости Беларуси. Техническое перевооружение предприятий, информационные технологии в промышленности и виртуальные испытания продукции. Об инновациях в производственном секторе говорили на белорусско-германском форуме в рамках выставки ТИБО-2016, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь собралось около полусотни ведущих белорусских предприятий. Крупные зарубежные компании провели мастер-класс, на котором поделились современными методиками. К примеру, технологии производства будущего и внедрение индустриального Интернета. Они позволяют повышать производительность труда и снижать затраты.

Геннадий Свидерский, первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь:

У нас есть опыт внедрения комплексного проектирования. Там уже в процессе разработки проводятся и виртуальные испытания изделий, которые позволяют избежать многих ошибок. Там есть система планирования. И очень важный вопрос закупок и продаж готовых изделий для того, чтобы минимизировать затраты и повысить доходность.