Белорусские ликвидаторы последствий аварии на ЧАЭС встречаются в Ватикане с Папой Римским

Новости Беларуси. В преддверии 30-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в Рим прибыли семеро наших соотечественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они вместе с украинскими и японскими ликвидаторами присоединились к тысячам верующих на площади Святого Петра.

В необычную поездку отправились не только католики, трое из семи человек — православные. Папа Римский Франциск приветствовал каждую делегацию.

Наши соотечественники подготовили уникальную карту с данными о загрязнении территории страны. Сегодня в Беларуси проживает около 70-ти тысяч чернобыльцев. Государственная политика направлена на восстановление пострадавших территорий.

Всего на аудиенцию к Папе Римскому прибыли 60 ликвидаторов из Беларуси, России, Украины и Японии.

Папа Римский Франциск:

Приветствую паломников, которые прибыли из Украины и Беларуси в рамках международной конференции в связи с 30-й годовщиной Чернобыльской трагедии. Вновь вознося молитвы о жертвах этой катастрофы, выскажем благодарность спасателям и всем инициативам, призванным облегчить страдания и ликвидировать последствия.