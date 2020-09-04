Белорусы с государственными флагами прошли по улицам Минска и возложили цветы к монументу Победы

Новости Беларуси. В поддержку мира, стабильности и безопасности. Патриотические митинги, окрашенные в цвета государственной символики, продолжаются в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они проходят по всей стране – от областных центров до небольших агрогородков.

Активно проявляют себя и жители столицы. В Минске марафон стартовал от Железнодорожного вокзала. Горожане прошли по главным улицам города, чтобы возложить цветы к монументу Победы. Такой путь не случаен – 75 лет назад в начале осени завершилась самая кровопролитная в истории человечества война. Акция собрала внуков и правнуков тех, кто ценой собственной жизни завоевал для нашей страны мир и спокойствие.

То, что сейчас происходит, это какое-то… Люди, по-моему, в заблуждении, они не понимают, что они творят, потому что у нас – белорусы, посмотрите – в Минске какая красота. Приедешь в любой областной город, в любую деревню – все чисто, прекрасно. Кто хочет, тот работает, я считаю. Кто хороший специалист, тот тоже найдет себе работу. Неважно, где ты работаешь – либо ты работаешь в офисе, либо ты работаешь на заводе. Если ты хороший специалист, ты будешь работать. Все в твоей семье тоже будут работать. Вы посмотрите, какие у нас машины ездят, хотя бы, посмотрите, иномарки, вечером невозможно выехать из города, ничего. Все живут нормально. Так что я не хочу, чтобы нашу страну развалили. Я за то, чтобы наша Беларусь была процветающая – как и была.

Поддержать свою любимую страну, Президента и свой народ.

Моих дедов полицаи живыми закопали за связь с партизанами. Я категорически против вот этого красно-белого этого фашистского террора, который здесь у нас пытаются навязать нам. Я до последней капли крови буду защищать свою родину. Поэтому я сегодня здесь.

Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Поэтому, если дома знают свой род, знают, что делали дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки, то воспитание будет, конечно, правильным, и ребенок будет любить свою родину и будет ее защищать. И никому ее не отдаст.