Нацбанк рассчитывает на стабилизацию валютного рынка и объясняет дефицит наличных долларов в обменниках

Новости Беларуси. Национальный банк рассчитывает на стабилизацию ситуации на валютном рынке в ближайшее время. Пик колебаний уже пройден, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Национальный банк рассчитывает на стабилизацию ситуации на валютном рынке в ближайшее время. Пик колебаний уже пройден, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Последние дни на торгах значительного превышения валютного спроса над предложением уже нет. Дефицит с наличными долларами в обменниках был вызван техническими сложностями. Весной было закрыто авиасообщение с США и Европой – это стало причиной нехватки американской валюты.
Денис Горегляд, начальник главного управления Национального банка:
Сейчас полеты возобновились, но из-за снижения пассажиропотока на линии выпускают самолеты небольшой грузоподъемности. Соответственно, снижаются возможности по оперативной переброске большого объема наличной валюты. Не надо забывать, что у наших банков ограниченное количество тех же инкассаторских машин. И во время резкого роста спроса на валюту не всегда есть возможность оперативно подкрепить наличными обменные пункты и банкоматы.
Для банков выгодно работать на оборотах. Иногда цена покупки превышает биржевые котировки. Но это не значит, что банки не могут купить валюту на биржевом или внебиржевом рынке. Регулируя стоимость продажи и покупки валюты, они стараются сбалансировать спрос и предложения в обменных пунктах. Когда ситуация на рынке выравнивается, банки снижают курсы.