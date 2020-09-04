Нацбанк рассчитывает на стабилизацию валютного рынка и объясняет дефицит наличных долларов в обменниках

Новости Беларуси. Национальный банк рассчитывает на стабилизацию ситуации на валютном рынке в ближайшее время. Пик колебаний уже пройден, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последние дни на торгах значительного превышения валютного спроса над предложением уже нет. Дефицит с наличными долларами в обменниках был вызван техническими сложностями. Весной было закрыто авиасообщение с США и Европой – это стало причиной нехватки американской валюты.

Денис Горегляд, начальник главного управления Национального банка:

Сейчас полеты возобновились, но из-за снижения пассажиропотока на линии выпускают самолеты небольшой грузоподъемности. Соответственно, снижаются возможности по оперативной переброске большого объема наличной валюты. Не надо забывать, что у наших банков ограниченное количество тех же инкассаторских машин. И во время резкого роста спроса на валюту не всегда есть возможность оперативно подкрепить наличными обменные пункты и банкоматы.