Аттракционы в минских парках оборудуют платежно-пропускной системой

Новости Беларуси. Заплатить за билеты можно будет в любой кассе или в интернете. Проходить на аттракционы нужно будет через турникеты со считывающим устройством, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вместо чеков каждый получит одноразовый билет со штрихкодом или пластиковую карточку с возможностью пополнить счет. Протестировать новинку можно будет уже в конце лета.