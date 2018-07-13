Аттракционы в минских парках оборудуют платежно-пропускной системой

Новости Беларуси. Заплатить за билеты можно будет в любой кассе или в интернете. Проходить на аттракционы нужно будет через турникеты со считывающим устройством, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Заплатить за билеты можно будет в любой кассе или в интернете. Проходить на аттракционы нужно будет через турникеты со считывающим устройством, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вместо чеков каждый получит одноразовый билет со штрихкодом или пластиковую карточку с возможностью пополнить счет. Протестировать новинку можно будет уже в конце лета.
Владимир Бабивский, главный инженер УП «Минскзеленстрой»:
Данный комплекс уникален для Республики Беларусь, потому что ни в одном парке Беларуси не существует аналогов ему. Первоначальным этапом он будет реализован в парке Челюскинцев, на втором – в парке Горькова.