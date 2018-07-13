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Аттракционы в минских парках оборудуют платежно-пропускной системой

13 июля 2018 20:50
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Новости Беларуси. Заплатить за билеты можно будет в любой кассе или в интернете. Проходить на аттракционы нужно будет через турникеты со считывающим устройством, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Аттракционы в минских парках оборудуют платежно-пропускной системой-1

Вместо чеков каждый получит одноразовый билет со штрихкодом или пластиковую карточку с возможностью пополнить счет. Протестировать новинку можно будет уже в конце лета.

Аттракционы в минских парках оборудуют платежно-пропускной системой-4

Владимир Бабивский, главный инженер УП «Минскзеленстрой»:
Данный комплекс уникален для Республики Беларусь, потому что ни в одном парке Беларуси не существует аналогов ему. Первоначальным этапом он будет реализован в парке Челюскинцев, на втором – в парке Горькова.

# Парки Минска # общество # Владимир Бабивский # Фотофакт

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