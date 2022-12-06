«Захотелось как-то попробовать другую сферу». Электросварщик из Минской области стал дояром
Новости Беларуси. На сельхозпредприятии «Озерицкий-Агро» Смолевичского района работает единственный мужчина – оператор машинного доения Иван Владыко, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По специальности он электросварщик. Но судьба связала с животноводством.
Как молодой сотрудник освоил новую для себя профессию – материал Анны Куртасовой.
Учился на электросварщика, а стал оператором машинного доения. Так бывает в жизни. Судьба... Иван Владыко – молодой сотрудник сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро». После армии отработал по специальности, затем пришел в хозяйство. Выбрал животноводство.
Иван Владыко, оператор машинного доения молочно-товарной фермы «Задомля» сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро»:
Работал животноводом. Захотелось как-то попробовать другую сферу – доение. Понравилось. На данный момент работаю уже два года, не жалею. Зарплата достойная. Жилье дали.
Подробности в видеоматериале.
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