«Захотелось как-то попробовать другую сферу». Электросварщик из Минской области стал дояром

Новости Беларуси. На сельхозпредприятии «Озерицкий-Агро» Смолевичского района работает единственный мужчина – оператор машинного доения Иван Владыко, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По специальности он электросварщик. Но судьба связала с животноводством. Как молодой сотрудник освоил новую для себя профессию – материал Анны Куртасовой.

Учился на электросварщика, а стал оператором машинного доения. Так бывает в жизни. Судьба... Иван Владыко – молодой сотрудник сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро». После армии отработал по специальности, затем пришел в хозяйство. Выбрал животноводство.