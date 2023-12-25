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Католики Беларуси отмечают один из главных христианских праздников – Рождество

25 декабря 2023 08:29
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Торжественная месса, семейный ужин и чтение Евангелия. Тысячи белорусов по всей стране отмечают один из главных христианских праздников – Рождество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске верующие собрались в Архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии. Для многих посещение костела – семейная традиция. Верующие приходят в храмы с детьми, родными и близкими. Возносят молитвы о мире и здравии. Собор сегодня в особом праздничном убранстве. На почетном месте – вертеп. Это композиция с фигурками Девы Марии, Иосифа и волхвов. Центральный объект – ясли Христовы, где уже лежит младенец Иисус.

Католики Беларуси отмечают один из главных христианских праздников – Рождество-1

Напомним, главная таинственная литургия прошла этой ночью. В костелах звучали рождественские гимны, верующие зажигали лампадки и молились.

# Католики Беларуси # общество

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