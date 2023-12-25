Касается каждого! Поговорим о ценах и торговле. Анонс ток-шоу «По существу»

Экономика наших кошельков. Что по цене? Как регулирование прайсов в магазине сказывается на торговле? Какая с 1 января будет выработана система в формировании стоимости товаров? Что в дефиците на прилавках, а что в ассортименте? Доступно и конкретно о математике инфляции и финансовых процессах для покупателей наши коллеги вместе с топовыми спикерами вечером 25 декабря обсудят на площадке ток-шоу «По существу».

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