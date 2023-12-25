Прямой эфир

Касается каждого! Поговорим о ценах и торговле. Анонс ток-шоу «По существу»

25 декабря 2023 08:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экономика наших кошельков. Что по цене? Как регулирование прайсов в магазине сказывается на торговле? Какая с 1 января будет выработана система в формировании стоимости товаров? Что в дефиците на прилавках, а что в ассортименте? Доступно и конкретно о математике инфляции и финансовых процессах для покупателей наши коллеги вместе с топовыми спикерами вечером 25 декабря обсудят на площадке ток-шоу «По существу».

Стать участником теледискуссии может каждый. Со стартом эфира считывайте QR-код на экранах телевизора и присоединяйтесь к трансляции на YouTube. Задавайте вопросы и оставляйте комментарии.

Смотрите сегодня в 18:30 на СТВ. Не пропустите единственное ток-шоу на отечественном телевидении, которое работает в прямом эфире.

# Государственная политика в области ценообразования # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Белавиа» возглавила рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний
25 декабря 2023 07:57

«Белавиа» возглавила рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний

Лукашенко поздравил верующих с католическим Рождеством: «Желаю вам крепкого здоровья, успехов и оптимизма»
25 декабря 2023 07:44

Лукашенко поздравил верующих с католическим Рождеством: «Желаю вам крепкого здоровья, успехов и оптимизма»

Игорь Шатров: народ готов участвовать в поддержке СВО, каждый содействует на своём месте
24 декабря 2023 19:59

Игорь Шатров: народ готов участвовать в поддержке СВО, каждый содействует на своём месте