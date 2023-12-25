Выпуск гофрированных соединений освоили в автобусном парке Гомеля. Раньше «гармошки» покупали у производителя транспорта

Новости Беларуси. В гомельском автобусном парке освоили производство гофрированного соединения. Раньше «гармошки» покупали у производителя транспорта, но они сильно подорожали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посчитав затраты, в автобусном парке поняли, что своя продукция будет не хуже по качеству и почти втрое дешевле. А экономия в результате более чем значительная, ведь автобусы с «гармошками» составляют 60 % от общего автопарка. Технологию освоили всего за 4 месяца. На долговечность гибкого элемента влияют разные факторы: от качества дорожного покрытия до температуры воздуха. Проблема с износом действительно есть, но теперь ее можно будет решить оперативно.

Дмитрий К уликов, специалист гомельского автобусного парка № 6: Мы только начинаем. В Минске завод, они 3-4 в месяц выпускают, мы пока 2. Но все равно стараемся процесс увеличивать.

Константин Верас, главный инженер гомельского автобусного парка № 6:

Было трудно, тяжело, опыта в этом у нас не было. Общими усилиями с нашими лучшими работниками организовали производство гофрированных соединений.

Приобретенное оборудование должно окупиться к середине 2024 года. «Гармошки» собственного производства уже возят пассажиров областного центра. Первое гофросоединение установили на автобус в ноябре.