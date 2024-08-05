Военнослужащие помогают убирать урожай в Гомельской области

Аграрии продолжают усердно трудиться, чтобы выйти на 10, а лучше 11 миллионов тонн валового сбора. В уборочной участвует и армия. Только в Гомельскую область направили около 150 человек, несколько сводных подразделений со спецтехникой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опытные автомобилисты заняты на перевозке зерна, а те, кто имеет специальную квалификацию, сели за комбайны. Так, в хозяйстве «Бобовский» Жлобинского района приняли пополнение из 10 бойцов.

Назар Лукашик, военнослужащий 74-го отдельного полка связи Вооруженных Сил Беларуси:

Приняли отлично, сразу накормили, как только приехали. Даже тортик купили. Поселили нас всех в доме. Первая уборочная в жизни. Раньше только по трассе ехал мимо и видел, как в полях убирают. Нужно родной стране помогать.

В сутки молодые люди перемещают 25 тонн зерна, также помогают с перевозкой стройматериалов для восстановления ферм после урагана.

Николай Литвин, главный агроном сельхозпредприятия «Бобовский»:

Прошел грозовой фронт, озимые и яровые положило. Выпало много осадков, поэтому затруднены условия уборки. Для этого привлекаем все имеющиеся возможности, в том числе и военных. Нам осталось убрать 930 гектаров, это 23 %, 77 % уже убрали.