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Военнослужащие помогают убирать урожай в Гомельской области

05 августа 2024 07:05
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Аграрии продолжают усердно трудиться, чтобы выйти на 10, а лучше 11 миллионов тонн валового сбора. В уборочной участвует и армия. Только в Гомельскую область направили около 150 человек, несколько сводных подразделений со спецтехникой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнослужащие помогают убирать урожай в Гомельской области-1

Опытные автомобилисты заняты на перевозке зерна, а те, кто имеет специальную квалификацию, сели за комбайны. Так, в хозяйстве «Бобовский» Жлобинского района приняли пополнение из 10 бойцов.

Военнослужащие помогают убирать урожай в Гомельской области-4

Назар Лукашик, военнослужащий 74-го отдельного полка связи Вооруженных Сил Беларуси:
Приняли отлично, сразу накормили, как только приехали. Даже тортик купили. Поселили нас всех в доме. Первая уборочная в жизни. Раньше только по трассе ехал мимо и видел, как в полях убирают. Нужно родной стране помогать.

Военнослужащие помогают убирать урожай в Гомельской области-7

В сутки молодые люди перемещают 25 тонн зерна, также помогают с перевозкой стройматериалов для восстановления ферм после урагана.

Военнослужащие помогают убирать урожай в Гомельской области-10

Николай Литвин, главный агроном сельхозпредприятия «Бобовский»:
Прошел грозовой фронт, озимые и яровые положило. Выпало много осадков, поэтому затруднены условия уборки. Для этого привлекаем все имеющиеся возможности, в том числе и военных. Нам осталось убрать 930 гектаров, это 23 %, 77 % уже убрали.

Военнослужащие помогают убирать урожай в Гомельской области-13

В полях хозяйства работают 13 экипажей, сейчас убирают тритикале. За сутки проходят по 200 гектаров. По завершении жатвы планируют перевести часть людей на посевные работы.

# Уборочная кампания # общество # Новости Гомеля и Гомельской области

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