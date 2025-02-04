Белорусы показывают хорошие результаты в фиджитал-футболе. Рассказываем о необычном виде спорта

От экрана компьютера к игровому полю. Фиджитал-футбол – новый вид спорта, объединяющий виртуальные и реальные игры. Сначала проводится матч в футбольном симуляторе. А затем эти же игроки выходят на поле, чтобы продолжить борьбу за чемпионский титул уже в кроссовках и с настоящим мячом. Результаты игр суммируются и выводится общий счет команды. В этом году в Минске прошли первые соревнования по этому направлению.

Андрей Макаренко, представитель Белорусской федерации фиджитал-спорта:

Было очень много заявок, но у нас ограничение – это восемь команд. Мы выбрали восемь лучших команд. Были из различных городов. Прошло действительно динамично, увлекательно, всем участникам понравилось. Были команды из медиалиги, были и частные клубы. Это прошло на базе ФК «Минск», это команда города. Поэтому, скажем так, это были люди, которые хорошо знакомы с футболом, но еще и хорошо умеют играть в PlayStation.