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Белорусы показывают хорошие результаты в фиджитал-футболе. Рассказываем о необычном виде спорта

04 февраля 2025 13:19
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От экрана компьютера к игровому полю. Фиджитал-футбол – новый вид спорта, объединяющий виртуальные и реальные игры. Сначала проводится матч в футбольном симуляторе. А затем эти же игроки выходят на поле, чтобы продолжить борьбу за чемпионский титул уже в кроссовках и с настоящим мячом. Результаты игр суммируются и выводится общий счет команды. В этом году в Минске прошли первые соревнования по этому направлению.

Белорусы показывают хорошие результаты в фиджитал-футболе. Рассказываем о необычном виде спорта -2

Андрей Макаренко, представитель Белорусской федерации фиджитал-спорта:
Было очень много заявок, но у нас ограничение – это восемь команд. Мы выбрали восемь лучших команд. Были из различных городов. Прошло действительно динамично, увлекательно, всем участникам понравилось. Были команды из медиалиги, были и частные клубы. Это прошло на базе ФК «Минск», это команда города. Поэтому, скажем так, это были люди, которые хорошо знакомы с футболом, но еще и хорошо умеют играть в PlayStation. 

Белорусы показывают хорошие результаты в фиджитал-футболе. Рассказываем о необычном виде спорта -4

Построение тактики и быстрая реакции. Михаил Лухвич пришел в киберспорт из традиционного футбола. Он и его команда случайно попали в новое направление. Но когда узнали, что чемпионат по фиджитал-футболу – отборочный этап крупного спортивного события «Игры будущего» в Арабских Эмиратах, то это замотивировало ребят. И они достойно представили свою команду на турнире.

Подробности в видео

# Спорт Беларуси # Необычное # Андрей Макаренко

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