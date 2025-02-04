Как оказать первую помощь при приступе стенокардии? Напоминаем простые правила

Стенокардия – это клинический синдром, для которого характерна боль или дискомфорт в грудной клетке. Причиной этого состояния считается недостаток кислорода к сердечной мышце, что может происходить из-за нарушения кровообращения, связанного с атеросклерозом или другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Сергей Чуприк, врач-кардиолог медицинского центра «Нордин»:

Сейчас встречается это заболевание все чаще. Уже не так вероятна разница среди возрастных пациентов. То есть может развиваться как у молодых, та и более возрастных людей. Основное проявление – это боль или неприятные ощущения за грудью, но зачастую они могут сопровождаться или чувством нехватки воздуха, или сильным стрессом, боязнью за свое здоровье, тревожностью.

Физическая активность или сильное эмоциональное перенапряжение усиливают потребность сердца в кислороде, суженные артерии не могут обеспечить необходимый приток крови, что также может привести к возникновению характерной боли в груди – главного симптома стенокардии.

Сергей Чуприк:

Самая основная причина – это атеросклеротическая болезнь сердца. Это состояние, когда сосуды, которые подходят к сердцу, медленно зарастают кальцием, холестерином. Также можно выделить инфекционные поражения сердца, инфекционные аллергические. Привести к такому состоянию может нарушение липидного обмена, то есть повышенный уровень липидов в крови у пациентов.



Множество факторов риска влияют на развитие стенокардии. К ним относят наследственную предрасположенность, курение, высокое артериальное давление, повышенный уровень холестерина и малоподвижный образ жизни. Сахарный диабет, ожирение и стресс также значительно увеличивают вероятность появления ишемической болезни сердца и, как следствие, стенокардии. В случае приступа стенокардии прекратите любую нагрузку, займите удобное положение тела, освободитесь от вещей, стягивающих грудную клетку и откройте окно, чтобы впустить свежий воздух.

Сергей Чуприк:

Если человека начинает беспокоить боль или дискомфорт в грудной клетке, то нужно не пускать ситуацию на самотек, а срочно обращаться за медицинской помощью. Если приступ боли сильный, то вызывать бригаду скорой помощи. Приедут специально обученные медицинские работники, сделают запись ЭКГ и сами разберутся, куда нужно пациента доставлять. До приезда скорой можно также принять нитраты короткого действия. Самая распространенная таблетка в этом случае – нитроглицерин.