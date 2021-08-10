Белорусы первыми в СНГ запускают производство мелованного картона. Каковы технологии создания и в чём особенность такого продукта?

Новости Беларуси. Первыми в СНГ. В Беларуси запускают производство мелованного картона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Добруше на стадии выхода на проектную мощность находится один из ключевых инвестиционных проектов целлюлозно-бумажной отрасли. Здесь уже произвели и реализовали опытную партию высоколиквидной продукции. Чем отличается картон мелованный от немелованного и можно ли еще устроиться на самый современный в стране завод? Узнал Александр Добриян.

Этого момента в Добруше ждали не один год. Новый завод по производству картона – уверенный шаг в будущее для всего города. Бумагу здесь производят уже 150 лет, но такие технологии пришли только теперь.

Алексей Пинчуков, машинист картоноделательной машины филиала «Добрушской бумажной фабрики «Герой труда»:

С таким, насколько я знаю, на постсоветском пространстве мало кто работал. И ввод такого оборудования в эксплуатацию – это очень гордо. Мы к этому очень долго шли, несколько месяцев непрерывного труда. И когда добились цели, получили картон, было супер.

Мелованный картон – это в своем роде высший пилотаж. Продукт класса люкс. Причем в Добруше его производят исключительно из первичных волокон – никакого вторичного сырья ни в одном из трех слоев. Лицо и изнанка – чистая целлюлоза, к слову, также отечественная. Центральная часть – беленая бумажная масса. Ее готовят прямо на заводе из березы и осины.

Ромас Радевич, первый заместитель директора филиала «Добрушской бумажной фабрики «Герой труда»:

Матовость и блеск. Все это благодаря меловальной пасте. Нанос этой пасты – где-то 20 граммов на метр квадратный, 10 % от общей массы. Технология реально сложная. В Беларуси мелование до нас никто не делал. Получаем высокий глянец, блеск, гладкость, низкую шероховатость. Это позволяет в дальнейшем нанести на этот картон семикрасочную яркую печать.

350 миллионов долларов кредитных ресурсов вложили в абсолютно новый для Беларуси продукт. Мелованные и немелованные виды многослойного картона востребованы у производителей упаковки для лекарственных препаратов, косметики, сигарет, продуктов питания, а также в полиграфии.

Александр Добриян, корреспондент:

Мелованный картон. Именно на таком печатают портреты самых богатых людей планеты. Знаменитый гляцец. Продукт премиум-сегмента, в основе которого 100 % отечественное сырье, национальное богатство – белорусский лес. Переработать его с максимально возможной добавленной стоимостью – именно такая задача и ставилась перед производством.

Это не просто замена импорту. Собственный мелованный картон открывает новые возможности для развития белорусского бизнеса. Например, производства упаковки и полиграфической продукции, но это уже следующий шаг.

Андрей Лузинов, директор филиала «Добрушской бумажной фабрики «Герой труда»:

Выйти на качественный продукт и с таким продуктом выйти на рынок, потому что сейчас продукт у нас еще не получился 100 % по качеству. Но уже то, что мы имеем, продаем, и есть спрос на этот продукт: 500 тонн картона отгружено. Были отправки в Российскую Федерацию, а также Турцию, Грецию, Польшу.