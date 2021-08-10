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Коллективный иммунитет – 60% жителей Минска планируют вакцинировать до конца 2021 года

10 августа 2021 14:52
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Новости Беларуси. На пути к коллективному иммунитету. В Минске от коронавируса уже привито 18 % населения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. До конца 2021 года планируют вакцинировать более миллиона человек, что составит 60 % жителей столицы.

Коллективный иммунитет – 60% жителей Минска планируют вакцинировать до конца 2021 года-1

Для оперативной кампании созданы все условия. Помимо учреждений здравоохранения, привиться можно в 85 пунктах вакцинации. Они разместились в торговых центрах, на рынках, станциях метрополитена. А выбрать удобный для посещения пункт можно на интерактивной карте. Для прививки необходимо иметь при себе паспорт.

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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