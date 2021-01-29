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Белорусы обратились в Генпрокуратуру с заявлением о необходимости запрета БЧБ-символики

29 января 2021 08:07
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Новости Беларуси. В Генеральную прокуратуру обратились белорусы с заявлением о необходимости запрета БЧБ-символики и причислении ее к экстремистской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Белорусы обратились в Генпрокуратуру с заявлением о необходимости запрета БЧБ-символики-1

По мнению участников инициативной группы, это нужно сделать безотлагательно. Наш народ слишком хорошо помнит трагедию Великой Отечественной войны, коснувшуюся практически каждой семьи. До сих пор невозможно спокойно, без слез слушать рассказы о том, как фашистские прихвостни под флагами коллаборантов заживо сжигали наших земляков в их домах, расстреливали вместе с младенцами на руках, вешали отцов и матерей на глазах у детей – вот лишь некоторые выдержки из обращения в Генпрокуратуру.  

# Прокуратура Беларуси # общество # Фотофакт

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