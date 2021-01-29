Белорусы обратились в Генпрокуратуру с заявлением о необходимости запрета БЧБ-символики

Новости Беларуси. В Генеральную прокуратуру обратились белорусы с заявлением о необходимости запрета БЧБ-символики и причислении ее к экстремистской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению участников инициативной группы, это нужно сделать безотлагательно. Наш народ слишком хорошо помнит трагедию Великой Отечественной войны, коснувшуюся практически каждой семьи. До сих пор невозможно спокойно, без слез слушать рассказы о том, как фашистские прихвостни под флагами коллаборантов заживо сжигали наших земляков в их домах, расстреливали вместе с младенцами на руках, вешали отцов и матерей на глазах у детей – вот лишь некоторые выдержки из обращения в Генпрокуратуру.