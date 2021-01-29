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Он белорус, она русская. Супружеская пара решила провести автопробег от Бреста до Иркутска

29 января 2021 07:41
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Новости Беларуси. От Буга до Байкала. Проект автопробега от Брестской крепости до Иркутска презентовали в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он приурочен к юбилейной дате для мемориального комплекса – 80 лет с начала Великой Отечественной войны.  

Он белорус, она русская. Супружеская пара решила провести автопробег от Бреста до Иркутска-1

Авторы идеи – супружеская пара из Бреста Елена и Алексей Манец. Он белорус, она русская. В сумме экипажи пробудут в пути 15 тысяч километров. Старт будет дан 9 мая от стен легендарной цитадели.  

Он белорус, она русская. Супружеская пара решила провести автопробег от Бреста до Иркутска-4

Елена Манец, автор проекта:  
В Пинске погибло очень много воинов из Иркутско-Пинской дивизии. У нас в Бресте столько погибло. Здесь 25 национальностей. И очень много, конечно, из России было людей. Почему нам не проехать по тем городам, где жили эти люди, познакомится с молодежью, поисковыми отрядами, ветеранами?  

Он белорус, она русская. Супружеская пара решила провести автопробег от Бреста до Иркутска-7

Алексей Манец, автор проекта:  
Наш автопробег это не просто промчатся на автомобиле от Бреста до Иркутска, а именно провести идеологическую работу. Встреча с молодежью, рассказать о прекрасном городе Бресте, о Брестской крепости, о защитниках. Это наша основная цель.  

Он белорус, она русская. Супружеская пара решила провести автопробег от Бреста до Иркутска-10

Сергей Молодов, председатель Республиканского общественного объединения «Русское общество»:
Это получается 15 тысяч километров. Не каждая машина проедет, и не каждый человек выдержит. Огромная физическая, моральная нагрузка. Поэтому сейчас отбираем экипажи. Время есть еще.  

Он белорус, она русская. Супружеская пара решила провести автопробег от Бреста до Иркутска-13

Маршрут автопробега еще окончательно не проложен. Предварительно известно о шести городах Беларуси и России. Финальную карту, как и состав экипажей, утвердят в апреле.  

# Великая Отечественная война # общество # Елена Манец # Алексей Манец # Сергей Молодов # Фотофакт

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