Он белорус, она русская. Супружеская пара решила провести автопробег от Бреста до Иркутска

Новости Беларуси. От Буга до Байкала. Проект автопробега от Брестской крепости до Иркутска презентовали в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он приурочен к юбилейной дате для мемориального комплекса – 80 лет с начала Великой Отечественной войны.

Авторы идеи – супружеская пара из Бреста Елена и Алексей Манец. Он белорус, она русская. В сумме экипажи пробудут в пути 15 тысяч километров. Старт будет дан 9 мая от стен легендарной цитадели.

Елена Манец, автор проекта:

В Пинске погибло очень много воинов из Иркутско-Пинской дивизии. У нас в Бресте столько погибло. Здесь 25 национальностей. И очень много, конечно, из России было людей. Почему нам не проехать по тем городам, где жили эти люди, познакомится с молодежью, поисковыми отрядами, ветеранами?

Алексей Манец, автор проекта:

Наш автопробег – это не просто промчатся на автомобиле от Бреста до Иркутска, а именно провести идеологическую работу. Встреча с молодежью, рассказать о прекрасном городе Бресте, о Брестской крепости, о защитниках. Это наша основная цель.

Сергей Молодов, председатель Республиканского общественного объединения «Русское общество»:

Это получается 15 тысяч километров. Не каждая машина проедет, и не каждый человек выдержит. Огромная физическая, моральная нагрузка. Поэтому сейчас отбираем экипажи. Время есть еще.