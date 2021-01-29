Большая встреча со студентами. Александр Лукашенко посещает БГУ

Новости Беларуси. В рабочем графике Президента 29 января большая встреча со студентами. Она пройдет в стенах БГУ. Туда уже прибыл глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь ему сначала доложат о состоянии дел и перспективах развития вуза, а затем состоится диалог с молодежью и преподавателями.

Надо отметить, Александр Лукашенко часто общается со студентами. Разговор обычно выходит за рамки протокола. Ждем интересных вопросов, живого общения и сегодня.

О нынешней встрече известно, что главу государства позвали сами студенты. И Александр Лукашенко приглашение принял. На видеосвязи с Минском будут и белорусские регионы. Студенты из Гомеля, Витебска, Могилева, Бреста и Гродно смогут принять участие в разговоре дистанционно.