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Большая встреча со студентами. Александр Лукашенко посещает БГУ

29 января 2021 07:39
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Новости Беларуси. В рабочем графике Президента 29 января большая встреча со студентами. Она пройдет в стенах БГУ. Туда уже прибыл глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь ему сначала доложат о состоянии дел и перспективах развития вуза, а затем состоится диалог с молодежью и преподавателями.  

Большая встреча со студентами. Александр Лукашенко посещает БГУ-1

Надо отметить, Александр Лукашенко часто общается со студентами. Разговор обычно выходит за рамки протокола. Ждем интересных вопросов, живого общения и сегодня.

О нынешней встрече известно, что главу государства позвали сами студенты. И Александр Лукашенко приглашение принял. На видеосвязи с Минском будут и белорусские регионы. Студенты из Гомеля, Витебска, Могилева, Бреста и Гродно смогут принять участие в разговоре дистанционно.  

# Молодежь Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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