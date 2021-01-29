В Беларуси проходит комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности ВС

Новости Беларуси. Около 300 человек призовут из запаса для участия в комплексной проверке боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил. В эти дни проходят масштабные военные тренировки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Началась поставка мобилизационных ресурсов из военных комиссариатов. Продолжается снятие с хранения вооружения, военной техники, идет проверка ее технического состояния, контроль степени обученности личного состава, в том числе призываемого из запаса.

Михаил Скиба, заместитель командира бригады по идеологической работе:

На данном этапе один из танковых батальонов бригады приведен в боевую готовность полную. Со снятием техники с хранения и отмобилизованием личного состава. В бригаду прибывают более 150 военнослужащих из запаса. Практически 100 % офицеров, прапорщиков, солдат, сержантов из запаса прибыло.

Виталий Кузьменок, резервист:

Я думаю, что такие сборы нужны. Это часть боеготовности всей нашей армии. Резервистов необходимо призывать. Поднатаскать, где-то что-то вспомнить, чему-то научить. Но видно сразу, когда человек бывший военный и когда человек долгое время был на гражданке и имеет гражданскую специальность. Это две большие разницы.

Танковые подразделения 11-й и 19-й отдельных механизированных бригад на Обуз-Лесновском и Борисовском полигонах отрабатывают ведение огня штатным артиллерийским выстрелом из танков. Несмотря на погодные условия, проверяемые подразделения успешно выполняют поставленные задачи.