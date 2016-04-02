Белорусы и россияне: обмен опытом, совместные проекты и союзные программы

Новости Беларуси. Сейчас в Союзном государстве реализуется порядка 40 совместных программ. Говоря о двусторонних достижениях, чаще всего, акцент делают на экономику. Что действительно объединяет Беларусь и Россию?

Сегодня Джульетта, а завтра Анюта или Фригия в «Спартаке». Она говорит, что любит любые авантюры, но только на сцене. А насчет белорусской публики все чаще замечает: здесь каждый спектакль аншлаги. Такого не было в России. И артистке уже белорусского балета Людмиле Хитровой есть с чем сравнить. Жизнь на четыре города и работа в нескольких театрах. Родилась в Караганде, училась в Нижнем Новгороде, работала в Красноярске, сейчас выступает на минской сцене.

Людмила Хитрова, артистка балета Большого Национального академического театра оперы и балета:

Иногда случается, что в Россию выезжаем выступать. Принимают тоже тепло, но Минск мне вторым домом стал.

Это уже восьмой сезон в Синеокой и за это время покорила нашу публику. Получила и признание. А точнее высокую государственную награду — медаль Франциска Скорины. Вот такое всесоюзное вдохновение.

Людмила Хитрова, артистка балета Большого Национального академического театра оперы и балета:

Это и ответственность очень большая, и очень приятно, что, работая в другой стране, отдаваясь работе своей, тратя силы, энергию на это, ты получаешь что-то взамен.

Беларусь и Россия — еще и сотрудники. Две страны связывает далеко не один совместный проект. В том числе в рамках союзных программ.

Так, опытом две страны обмениваются в сфере клеточных технологий. Сейчас организовать планируют обмен между регистрами доноров двух стран.

Или взять, к примеру, сферу материнства. Здесь у нашей страны свои рекорды. В том числе мировые. По рейтингу индекса материнства по итогам прошлого года Синеокая на 25-ом месте. Есть и медицинские ноу-хау. Опытом белорусские и российские коллеги зачастую обмениваются. Так, например, грудничков с заболеваниями нервной системы в Беларуси начали лечить музыкой. И ведь это далеко не все.

Иван Курлович, заместитель директора по научной работе ГУ «Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»:

Выполняется три совместных научных проекта в рамках программы Союзного государства по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Мы разрабатываем новые методы оказания медпомощи пациенткам, которые имеют патологию при многоплодной беременности.

Беларусь еще и готова помочь России восстановить популяцию зубров. Тем более опыт есть. По количеству этих животных наша страна вышла на первое место. Сейчас их 1270, вместо десяти зубров в 1940-ом.

Многое за годы интеграции сделано для развития экономического диалога. Товарооборот вырос в 9 раз. Серьезные достижения и в сфере социальной.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Действует двусторонний документ, обеспечивающий реальное равенство прав, в том числе договор о сотрудничестве в области социального обеспечения, в первую очередь, пенсионеров. Соглашения о порядке оказания медицинской помощи – совершенно равные подходы.

А это еще один пример сотрудничества и еще одно вдохновение. Без преувеличения космическое. От российского космонавта Сергея Волкова специально для белорусских поклонников.

Сергей Волков, космонавт:

Увидел в комментариях «сфотографируйте Минск ради всех белорусов». Как раз на днях сделал фото этого города, но, как видите, набежали облака, поэтому часть города плохо видно.

Белорусы в России и россияне в Беларуси: обмен опытом, совместные проекты и союзные программы. На двоих еще и общий праздник. 20 лет интеграции принесли результат. Да и как иначе. Два государства не просто хорошие сотрудники, но еще и дружественные государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.