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Очереди из автомобилей на границе с Евросоюзом по-прежнему растут

03 января 2023 10:58
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Тем временем очереди из фур на границе с ЕС по-прежнему растут. Скопление автомобилей фиксируется на въезд в Польшу и Литву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очереди из автомобилей на границе с Евросоюзом по-прежнему растут-1

Причина все та же – сопредельные пункты пропуска с Евросоюзом продолжают игнорировать нормы оформления транспорта. Грузовики ожидают въезда в Литву перед пунктами пропуска «Шальчининкай» и «Райгардас». В ожидании въезда в Беларусь и легковые авто: скопление фиксируются перед литовским пунктом пропуска «Райгардас», а также польскими: «Бобровники» и «Тересполь». В то же время контрольные службы в белорусских пунктах пропуска на границе с ЕС работают в штатном режиме и готовы принимать транспорт даже сверх норм.

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# Очереди на границе Беларуси # общество # Фотофакт

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