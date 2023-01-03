Очереди из автомобилей на границе с Евросоюзом по-прежнему растут

Тем временем очереди из фур на границе с ЕС по-прежнему растут. Скопление автомобилей фиксируется на въезд в Польшу и Литву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина все та же – сопредельные пункты пропуска с Евросоюзом продолжают игнорировать нормы оформления транспорта. Грузовики ожидают въезда в Литву перед пунктами пропуска «Шальчининкай» и «Райгардас». В ожидании въезда в Беларусь и легковые авто: скопление фиксируются перед литовским пунктом пропуска «Райгардас», а также польскими: «Бобровники» и «Тересполь». В то же время контрольные службы в белорусских пунктах пропуска на границе с ЕС работают в штатном режиме и готовы принимать транспорт даже сверх норм.