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Белорусы готовятся к Новому году. Как сделать праздник безопасным, рассказала пресс-служба МЧС

14 декабря 2024 13:11
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Минск в праздничных огнях. Горит новогодняя иллюминация. Сияет главная елка страны на Октябрьской площади. Кстати, она высотой более 32 метров и вошла в топ-3 самых статных елей СНГ. В общем, зрелище завораживает. Окна многих квартир тоже сверкают гирляндами, а на улицах все чаще слышны петарды и фейерверки. 

Как сделать праздник безопасным, рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Анастасия Швайбович, заместитель начальника Центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Республики Беларусь.

16 декабря дается старт акции «Безопасный Новый год». Что это за акция? 

Белорусы готовятся к Новому году. Как сделать праздник безопасным, рассказала пресс-служба МЧС-2

Анастасия Швайбович, заместитель начальника Центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Республики Беларусь:
Действительно достаточно актуальная акция, потому что сейчас мы все готовимся к новогодним праздникам. Стартует она 16-го числа и будет длиться до 30 декабря. С 16-е по 20-е число будут проходить мероприятия в учреждениях образования, а уже с 23-го мы отправимся в места массового пребывания людей. Это рынки, торговые центры. 

Кстати, пожарного Деда Мороза можно будет увидеть и на ледовом катке, так что не удивляйтесь. Они будут рассказывать о правилах безопасности, про которые не стоит забывать в новогодний период. Поэтому присоединяемся все к этой акции, вспоминаем вместе правила для того, чтобы новогодние праздники прошли без каких-либо чрезвычайных ситуаций.

Подробнее в видеоматериале.

# МЧС Беларуси # Новый год

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