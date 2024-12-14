Белорусы готовятся к Новому году. Как сделать праздник безопасным, рассказала пресс-служба МЧС

Минск в праздничных огнях. Горит новогодняя иллюминация. Сияет главная елка страны на Октябрьской площади. Кстати, она высотой более 32 метров и вошла в топ-3 самых статных елей СНГ. В общем, зрелище завораживает. Окна многих квартир тоже сверкают гирляндами, а на улицах все чаще слышны петарды и фейерверки.

Анастасия Швайбович, заместитель начальника Центра взаимодействия с общественностью и СМИ МЧС Республики Беларусь:

Действительно достаточно актуальная акция, потому что сейчас мы все готовимся к новогодним праздникам. Стартует она 16-го числа и будет длиться до 30 декабря. С 16-е по 20-е число будут проходить мероприятия в учреждениях образования, а уже с 23-го мы отправимся в места массового пребывания людей. Это рынки, торговые центры.

Кстати, пожарного Деда Мороза можно будет увидеть и на ледовом катке, так что не удивляйтесь. Они будут рассказывать о правилах безопасности, про которые не стоит забывать в новогодний период. Поэтому присоединяемся все к этой акции, вспоминаем вместе правила для того, чтобы новогодние праздники прошли без каких-либо чрезвычайных ситуаций.