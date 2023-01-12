10 человек утонули за первые недели 2023-го. Спасатели напомнили главные правила поведения на льду

В Беларуси только за первые две недели года утонули более 10 человек. Выходя на такую опасную площадку, каждый думает, что с ним беда не случится, но случается. К несчастью, гибнут и дети, и взрослые.

Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

В черте города выход на лед очень опасен, потому что его толщина не везде одинакова. Ввиду течений и подогрева воды от жизнедеятельности города. Есть возле мостов промоины, тонкий лед. Чаще всего на льду гибнут дети и рыбаки. Первым вообще не стоит выходить на лед в силу неопытности. Любителям рыбы же нужно обязательно заранее осведомиться о состоянии льда. Его толщина должна быть не менее 7 сантиметров. Естественно, замерить вручную вряд ли получится. Узнать актуальную информацию можно в социальных сетях ОСВОД, там трижды в неделю описывают обстановку на контролируемых водоемах. Второй нюанс – нужно не пожалеть денег и приобрести спасательный жилет. Во-первых, он не даст утонуть. Во-вторых, яркий цвет сделает вас заметнее.

Василий Николайчук:

Иметь при себе веревку метров 10-15, и что-то, чем можно зацепиться за лед. Подойдет даже хороший нож, который у рыбака всегда должен быть с собой. Смотреть друг за другом и оказывать помощь. Если же вы оказались свидетелем бедствия, то нужно в первую очередь вызвать спасателей и скорую. Важно точно описать место, чтобы бригада не тратила время на поиск локации.

Андрей Пыж, специалист Минской городской организации ОСВОД:

Найти прочную палку. Выходя на лед, прощупывать лед перед собой, чтобы он не ломался. Если лед ломается, выбирать более безопасную колею. За 5-6 метров до утопающего нужно опуститься на корточки либо лечь и, ползком добираясь до тонущего человека, попытаться подать ему эту палку, чтобы он за нее плотно ухватился. Как только он за нее плотно ухватился, нужно вытаскивать его изо льда на безопасную территорию. После этого, ни в коем случае обратно не вставая, ползком либо на четвереньках вместе с ним добираться на берег и там оказывать ему помощь.

Если очевидцев много, то можно держать один одного за руку, создавая колонну. Ближе всего к утопающему должен находиться самый легкий человек в положении лежа, так спасатель не провалится под лед. На все про все есть 10 минут. Далее от холода утонувший теряет сознание. Льда в водоемах нужно оберегаться. Ежегодно происходят несчастные случаи. Василий Николайчук:

В конце года два подростка 15 и 17 лет на Слепянской водной системе попытались проверить прочность льда. Лед не выдержал их, оба оказались в полынье. Спасатели их достали из полыньи, но одному уже в больнице вытянуть здоровье не удалось.