В Палате представителей обсудили демократические особенности ВНС и исторические перспективы

Разговор прошел в формате видеоконференции с участием представителей дипломатического корпуса, высших учебных заведений и СМИ Колумбии. Обмен мнениями относительно политических и социальных процессов – важный процесс установления контактов. Закон о ВНС – национальный уникальный опыт правового регулирования государственного устройства. Прямых аналогов такого института нет в международной практике. Поэтому закрепление Всебелорусского народного собрания как высшего представительного органа народовластия особенно интересен ряду дружественных нам государств.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы будем делиться опытом тех форм белорусского народоправства, которые сложились исторически на протяжении веков. Нужно акцентировать внимание на том, что когда мы говорим о тех или других европейских традициях, то это не обязательно и не только западноевропейская традиция, поэтому сегодня мы расскажем об исторической эволюции форм белорусского народовластия, начиная от более ранних и заканчивая такой важной, как Всебелорусское народное собрание.