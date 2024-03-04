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В Палате представителей обсудили демократические особенности ВНС и исторические перспективы

04 марта 2024 19:58
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В условиях новых геополитических вызовов и угроз нужно приложить все усилия, чтобы сохранить свой путь развития. В Палате представителей обсудили демократические особенности Всебелорусского народного собрания и исторические перспективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Палате представителей обсудили демократические особенности ВНС и исторические перспективы-1

Разговор прошел в формате видеоконференции с участием представителей дипломатического корпуса, высших учебных заведений и СМИ Колумбии. Обмен мнениями относительно политических и социальных процессов – важный процесс установления контактов. Закон о ВНС – национальный уникальный опыт правового регулирования государственного устройства. Прямых аналогов такого института нет в международной практике. Поэтому закрепление Всебелорусского народного собрания как высшего представительного органа народовластия особенно интересен ряду дружественных нам государств.

В Палате представителей обсудили демократические особенности ВНС и исторические перспективы-4

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы будем делиться опытом тех форм белорусского народоправства, которые сложились исторически на протяжении веков. Нужно акцентировать внимание на том, что когда мы говорим о тех или других европейских традициях, то это не обязательно и не только западноевропейская традиция, поэтому сегодня мы расскажем об исторической эволюции форм белорусского народовластия, начиная от более ранних и заканчивая такой важной, как Всебелорусское народное собрание.

В Палате представителей обсудили демократические особенности ВНС и исторические перспективы-7

Напомним, Всебелорусское народное собрание пройдет уже в конце апреля. Выборы делегатов ВНС пройдут с 1 по 7 апреля.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Игорь Марзалюк

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