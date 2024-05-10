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Придыбайло про «Евровидение»: Я совсем не ожидал такого ада. Это параллельная вселенная

10 мая 2024 17:12
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим речь Лукашенко на День Победы. В гостях председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси Никита Рачиловский и тележурналист Константин Придыбайло.

Придыбайло про «Евровидение»: Я совсем не ожидал такого ада. Это параллельная вселенная-1



Константин Придыбайло, тележурналист, специальный корреспондент Russia Today:
Я вчера посмотрел второй полуфинал «Евровидение». Мать моя женщина! Слава богу, я пойду свечку поставлю, что мы не участвуем в этой вакханалии, это же такой треш. Я с момента старта специальной военной операции, даже с момента белорусских протестов 2020 года, когда вот это ЕБУ, они выкинули белорусов, я думаю, ну и как бы фиг с вами. 

И надо сказать спасибо в том числе им, что они нас оттуда тоже выкинули. Беларусь и Россия не транслируют «Евровидение», но я вот спустя 4 года его посмотрел. Я такого ада вообще не ожидал. Ну ладно там мужики в трусах там какие-то такие бородатые, они жеманничают. Но там не то что сатанизм, там треш полный. 

Ты когда это смотришь, ты к этому привыкаешь. Но мы ко всему привыкаем, любому контенту. Я это увидел. Я просто залип. И я, мне кажется, не моргал какое-то время. Я не понимаю, это как будто не то что параллельная вселенная, это какой-то сигнал из другого мира.

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# Евровидение # общество # Константин Придыбайло # Григорий Азарёнок

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