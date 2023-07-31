В Минской области в первый класс пойдут около 18 тысяч детей – это на 100 больше, чем в 2022-м

Новости Беларуси. Около 18 тысяч первоклашек центрального региона сядут за парты в новом учебном году. Это на 100 детей больше, чем в 2022-м, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Десятиклассников – восемь тысяч. Для них организуют профильное обучение, будут работать педагогические, аграрные и спортивно-педагогические классы. Сейчас в школах активными темпами идет подготовка – на базе 30 объектов ведутся капитальные работы. Благоустраивают территорию, меняют окна и дверные проемы, красят кабинеты, ремонтируют мебель, подготавливают пищеблоки.

Софья Филистович, первый заместитель начальника главного управления по образованию Миноблисполкома:

До 25 августа все учреждения образования должны быть готовы к новому учебному году. Во всех регионах созданы комиссии, которые изучают состояние учреждения образования с подписанием актов и выдачи сертификатов готовности учреждений образования к новому учебному году. В этом году мы ожидаем, что к нам придет порядка тысячи молодых специалистов. Из них около 260 будут работники, которые завершили обучение по целевым договорам.

Всего в центральном регионе функционирует 504 учреждения образования. Еще два новых объекта откроются в Сенице и Борисове. Это средняя школа и кадетское училище.