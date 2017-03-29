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Пожар на станции «Малиновка». Учения МЧС и Минского метрополитена прошли ночью 29 марта

29 марта 2017 06:46
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Новости Беларуси. Завершились масштабные совместные учения МЧС и столичного метрополитена.

Сразу после закрытия на станции «Малиновка» был разыгран сценарий пожара в составе на перегоне.

Спасателям предстояло ликвидировать аварийную ситуацию и спасти условных пострадавших. Сотрудники МЧС и метрополитена с заданием справились успешно, показали высокий класс и слаженную командную работу.

Пожар на станции «Малиновка». Учения МЧС и Минского метрополитена прошли ночью 29 марта-1

Александр Попко, официальный представитель МЧС:
Работа личного состава была отмечена высокой оценкой как руководящим звеном, так и администрацией метрополитена. Все вводные были выполнены оперативно. В этот раз мы использовали статистов, засекали по времени.

В принципе, все действия пожарных были слаженны.

Учения длились около 3 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Было задействовано 110 сотрудников МЧС и 26 единиц спасательной техники.

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Александр Попко

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