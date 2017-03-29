Пожар на станции «Малиновка». Учения МЧС и Минского метрополитена прошли ночью 29 марта
Новости Беларуси. Завершились масштабные совместные учения МЧС и столичного метрополитена.
Сразу после закрытия на станции «Малиновка» был разыгран сценарий пожара в составе на перегоне.
Спасателям предстояло ликвидировать аварийную ситуацию и спасти условных пострадавших. Сотрудники МЧС и метрополитена с заданием справились успешно, показали высокий класс и слаженную командную работу.
Александр Попко, официальный представитель МЧС:
Работа личного состава была отмечена высокой оценкой как руководящим звеном, так и администрацией метрополитена. Все вводные были выполнены оперативно. В этот раз мы использовали статистов, засекали по времени.
В принципе, все действия пожарных были слаженны.
Учения длились около 3 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Было задействовано 110 сотрудников МЧС и 26 единиц спасательной техники.