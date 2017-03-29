Пожар на станции «Малиновка». Учения МЧС и Минского метрополитена прошли ночью 29 марта

Спасателям предстояло ликвидировать аварийную ситуацию и спасти условных пострадавших. Сотрудники МЧС и метрополитена с заданием справились успешно, показали высокий класс и слаженную командную работу.

Сразу после закрытия на станции «Малиновка» был разыгран сценарий пожара в составе на перегоне.

Александр Попко, официальный представитель МЧС:

Работа личного состава была отмечена высокой оценкой как руководящим звеном, так и администрацией метрополитена. Все вводные были выполнены оперативно. В этот раз мы использовали статистов, засекали по времени.