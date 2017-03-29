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Видеофакт: американец делает уникальные ортопедические протезы для животных

29 марта 2017 06:30
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Новости США. Американский врач-ортопед из Вирджинии дает шанс на нормальную жизнь животным. Деррик Кампана начал свою карьеру с изготовления протезов для людей, а позже решил помогать и братьям нашим меньшим.

Одним из любимых пациентов «Айболита» стал пони, у которого были повреждены передние ноги.

Видеофакт: американец делает уникальные ортопедические протезы для животных-1

Врач создал для него специальные протезы из высокопрочного медицинского пластика. Теперь пони может передвигаться самостоятельно.

Недавно Кампана летал в Таиланд, чтобы помочь подорвавшемуся на мине слону.

Хотя у американца нет ветеринарного образования, люди со всего мира обращаются к нему за помощью для своих питомцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Человек и животные # Фотофакт

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