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В 18 районах Минской области действуют запреты и ограничения на посещение лесов

15 июля 2021 14:20
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Новости Беларуси. Несмотря на прошедшие дожди, запреты и ограничения на посещение лесов по-прежнему действуют в 18 районах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 18 районах Минской области действуют запреты и ограничения на посещение лесов-1

Запрещено посещать леса в 12 районах – это Березинский, Борисовский, Вилейский, Крупский, Минский, Любанский, Пуховичский, Смолевичский, Слуцкий, Солигорский, Стародорожский и Червенский.

В 18 районах Минской области действуют запреты и ограничения на посещение лесов-4

Еще в шести районах – Воложинском, Дзержинском, Клецком, Молодечненском, Несвижском и Узденском – действуют ограничительные меры. Открыты леса в Копыльском и Столбцовском районах.

В 18 районах Минской области действуют запреты и ограничения на посещение лесов-7

Напомним, такие нормы применяются из-за высокого класса пожароопасности. Ведь основная причина возгораний в лесных массивах – человеческий фактор.

# Государственная лесная политика # общество # Фотофакт

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