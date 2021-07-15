В 18 районах Минской области действуют запреты и ограничения на посещение лесов

Новости Беларуси. Несмотря на прошедшие дожди, запреты и ограничения на посещение лесов по-прежнему действуют в 18 районах Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Запрещено посещать леса в 12 районах – это Березинский, Борисовский, Вилейский, Крупский, Минский, Любанский, Пуховичский, Смолевичский, Слуцкий, Солигорский, Стародорожский и Червенский.

Еще в шести районах – Воложинском, Дзержинском, Клецком, Молодечненском, Несвижском и Узденском – действуют ограничительные меры. Открыты леса в Копыльском и Столбцовском районах.