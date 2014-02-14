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Гавриил Ващенко, народный художник, лауреат государственной премии Беларуси, скончался в возрасте 85 лет

14 февраля 2014 13:24
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Новости Беларуси. Печальная новость пришла сегодня. На 86-м году жизни скончался народный художник, лауреат государственной премии Беларуси Гавриил Ващенко. Его творчество связано с родным Полесьем: картины «Непокоренные», «В ожидании», «Нефтяники Полесья», а также многочисленные портреты, пейзажи, натюрморты, акварели.

45 лет жизни мастер посвятил Белорусской государственной академии искусств, где основал кафедру монументально-декоративного искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соболезнования родным и коллегам народного художника Беларуси выразил Александр Лукашенко.

# общество # Некролог

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